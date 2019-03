notizie.tiscali

(Di giovedì 21 marzo 2019) ANSA, - BRINDISI, 21 MAR - E' Brindisi la città che inospita ildiper la 24esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Partito ...

AnsaPuglia : Mafia:in 5mila a corteo Libera in Puglia - Puglia - rep_bari : Mafia, a Brindisi 5mila in marcia con Libera: in prima fila i parenti delle vittime innocenti uccise dai clan [news… - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi: in 5mila al corteo di Libera contro la mafia - GUARDA LE FOTO -