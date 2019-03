La7 | Myrta Merlino e il piccolo eroe dello scuolabus dirottato | «Riflessione sullo Ius

davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2019) L'Aria che TiraAdam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestronon finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia nato nel 2006 a Crema) è stato utilizzato dalla conduttricecome spunto diIus soli.Come spiegato con rammarico da suo padre, Adam potrà richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana solo al compimento del diciottesimo anno. Dura lex, sed lex. Come noto, però, l’argomento è da mesi oggetto di ciclica discussione politica (ora portato in auge, ora accantonato per motivi di convenienza elettorale) e ...

