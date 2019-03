Insigne sta meglio e prova a rientrare contro la Roma

Insigne ko - starà fuori tre settimane : NAPOLI, 15 MAR - Brutte notizie per il Napoli al ritorno da Salisburgo: Lorenzo Insigne dovrà stare fuori per tre settimane per una elongazione dell'adduttore destro. L'attaccante azzurro si è ...

Ancelotti : 'Il calo ci sta - ecco le condizioni di Insigne. Guai a mollare - il secondo posto in Serie A non è certo…' : Il Napoli perde 3-1 contro il Salisburgo, ma è comunque ai quarti di finale di Europa League. Così Ancelotti nel post-partita ha parlato a Sky Sport: 'Rivedere il secondo tempo? No, ride, ndr,. L'obiettivo era quello di non farci schiacciare all'inizio, tant'è he abbiamo fatto molto bene segnando subito. Ma non dobbiamo rivedere niente, ora ...

Caso Insigne - interviene papà : «Vuole rimanere a Napoli - sta bene qui» : Quando parlano i familiari… Quando cominciano a parlare i familiari, in genere non è buon segno. Stavolta potrebbe essere diverso. Ai microfoni di Napolimagazine.com è intervenuto Carmine Insigne il papà di Lorenzo. Forse – ma ci chiediamo se possa essere realistico – non si aspettavano tanto clamore dopo le dichiarazioni di Lorenzo. Parrebbe davvero strano se Insigne non avesse immaginato una simile reazioni alle sue parole. ...

Insigne - il papà e il fratello rassicurano : “Resta a Napoli” : Napoletano doc, è diventato il capitano della squadra partenopea realizzando il sogno che in pochi hanno la possibilità di esaudire. Lorenzo Insigne è sempre più decisivo per gli azzurri, come dimostra anche l’ultima rete a Sassuolo che ha di fatto tolto le castagne dal fuoco al team di Ancelotti. Il papà e il fratello dello “scugnizzo” hanno voluto rassicurare tutti i tifosi del Napoli in merito ad una sua possibile ...

papà e fratello Insigne 'Lorenzo resta' : 12 MAR - NAPOLI - Lorenzo Insigne sta bene al Napoli, è felice di essere il capitano della squadra e non ha alcuna intenzione di trasferirsi altrove. E' quanto affermano, in due diverse interviste, ...

Napoli - Insigne via a fine stagione? Raiola prepara il piano : Napoli Insigne – Le parole pronunciate da Insigne a Sky Sport, al termine della partita pareggiata contro il Sassuolo, hanno messo paura ai tifosi del Napoli che adesso temono di perdere il loro capitano. Per il capitano azzurro, mai troppo amato e spesso preso di mira dal pubblico del San Paolo al primo errore, potrebbe essere […] L'articolo Napoli, Insigne via a fine stagione? Raiola prepara il piano proviene da Serie A News Calcio ...

Insigne - talento da salvaguardare : è la stagione migliore per il talento napoletano - il suo futuro è al Napoli da Capitano e trascinatore : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha lasciato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, una partita che ha regalato emozioni è stata quella tra Sassuolo e Napoli, due squadre allenate da grandi allenatori come De Zerbi e Ancelotti, 1-1 il risultato finale con gli azzurri che sono riusciti a ristabilire la parità con una pennellata di Insigne. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per l’attaccante, ...

E se Insigne lasciasse Napoli? Mino Raiola lavora sotto traccia all’addio in estate : Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli a fine stagione, le continue critiche mosse nei suoi confronti stanno creando una crepa tra il calciatore e la piazza Il futuro di Lorenzo Insigne a Napoli non è più così “blindato” come un tempo. L’attaccante partenopeo doc, inizialmente sembrava voler vivere una carriera alla Totti in salsa napoletana, adesso la certezza di una sua permanenza a vita al Napoli non è più tale. Mino ...

Insigne - arriva la risposta social a Gigi D'Alessio : 'Che calciatore' : Aveva scatenato le ironie dei napoletani il video pubblicato su Facebook da Gigi D'Alessio nelle scorse ore in cui il protagonista Lorenzo Insigne si dilettava sulle note di 'Annaré', noto successo ...

Napoli - Raiola pronto a scatenare l'asta per Insigne : c'è l'ok di De Laurentiis : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole di Lorenzo Insigne nel post- Sassuolo : quel 'Finché resterò' apre lo scenario che viene così descritto: 'Qualcosa potrebbe cambiare, dunque, da qui a fine stagione. Non ...

Insigne rilascia frasi di rottura : «Cercherò di dare il 100% finche starò qua» : A Radio Kiss Kiss Napoli Lorenzo Insigne ha deciso di diventare il personaggio del post-partita di Sassuolo-Napoli. Possiamo comprendere il nervosismo nel non andare subito ai microfoni di Sky Sport. Dopodiché, però, è andato a fare il consueto giro di interviste, Ed evidentemente ha scientemente deciso di rilasciare determinate dichiarazioni. Come quelle a Radio Kiss Kiss Napoli. «Io non ho nulla da dire, non voglio far polemica, accetto le ...

Sassuolo Napoli - Insigne : 'Io sempre criticato - questa cosa mi fa un po' male' : Il suo gol ha evitato al Napoli la seconda sconfitta di fila. Lorenzo Insigne ha pareggiato nel finale la sfida con il Sassuolo e ha commentato la partita, intervistato da Sky Sport al termine della gara: "Il pari va bene per come si era messa, anche se ci va un po' stretto. Non siamo stati molto cattivi e abbiamo avuto poca personalità. Al fischio finale ero un po' provato ...