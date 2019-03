lastampa

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nel 2018 per la prima volta la Cina diventa il primo Paese per numero diche operano in Italia: con 73.795 presenze supera infatti il Marocco che si attesta a quota 72.630. Al terzo posto ...

LaStampa : Imprenditori stranieri, i cinesi sorpassano i marocchini - CITTADINOITALI1 : @AngeloCiocca GLI IMPRENDITORI SONO COMPLICI INDIRETTI DEI LORO DIPENDENTI STRANIERI CHE HANNO ASSUNTO SE QUESTI CO… -