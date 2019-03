GR | 21enne con auto contro muro | positiva ad alcol test | 2 feriti

Finisce con il quad in una scarpata - grave 21enne : Ha perso il controllo del suo 'quad', motociclo a quattro ruote ndr,, è uscito di strada ed è finito in una scarpata, scivolando per una ventina di metri. E' accaduto ieri sera alle 22 a Morgex, lungo ...

Arezzo - spaccia droga con tanto di ricevuta ai clienti : arrestato un 21enne : Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga a Sansepolcro in provincia di Arezzo. La particolarità della sua azione criminosa era quella di rilasciare una ricevuta ai suoi clienti con la dicitura “per cessione dose di sostanza stupefacente”.Continua a leggere

Versava soldi sul proprio conto postale - ma finivano nel deposito di 2 truffatori : la denuncia di una 21enne : Versava i suoi risparmi suI proprio corrente postale tramite gli sportelli automatici Atm, ma i soldi finivano sul conto di due truffatori. E' una storia paradossale quella che una 21enne casentinese ...

Fa il bagno nella vasca con lo smartphone : 21enne muore folgorata : Una ragazza austriaca è morta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva il bagno con lo smartphone collegato al carica batterie.Continua a leggere

Gelosa della sorellastra - 21enne fa sesso con il padre e poi lo sposa : rischiano entrambi 8 anni : Travis Fieldgrove, 39 anni, e la figlia Samantha Kershner, 21 anni, sono accusati di avere avuto rapporti sessuali nonostante fossero a conoscenza della loro parentela. Ora rischiano grosso. Il fatto è accaduto a Grand Island, nel Nebraska, Stati Uniti.Continua a leggere

Ucraina - autista la fa scendere dal pullman : 21enne muore congelata : L'ennesima tragedia che riguarda la morte di una giovane ragazza, in questo caso di appena ventuno anni. L'episodio in questione, avvenuto nei giorni scorsi nel nord dell'Ucraina, si è verificato dopo che una studentessa, Iryna Dvoretska, è stata cacciata dall'autobus sul quale viaggiava per andare a trovare sua madre in ospedale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazza non era munita di biglietto e per questa ...

Sardegna - 21enne con la Sla si candida con Berlusconi : ‘A Fi interessano mie lotte. Fontana? Ha interrotto i contatti’ : Paolo Palumbo, il più giovane ragazzo con Sclerosi laterale amiotrofica in Italia (ha 21 anni), ha deciso di candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna che si terranno il 24 febbraio 2019. Palumbo, dopo aver vissuto sulla sua pelle le disfunzioni del sistema sanitario e tutte quelle inadempienze burocratico-politiche delle quali, dice, i disabili sono vittime inermi, ha scelto di essere uno dei candidati di ...

Studentessa 21enne uccisa dall'amica nel campus universitario con 30 coltellate : Una Studentessa è stata uccisa con oltre 30 coltellate dalla coinquilina e migliore amica nei pressi del loro appartamento. Condividevano gli studi universitari e la casa, poi la follia con un ...