Gnu Quartet dal Conservatorioai palchi pop

Gnu Quartet - grande successo della band in tour con Ermal Meta : Roma, 14 mar., askanews, - Apprezzati da pubblico e critica, il celebre Quartet to composto da Stefano Cabrera, arrangiamenti e violoncello,, Raffaele Rebaudengo, viola,, Francesca Rapetti, flauto ...

Il tour teatrale di Ermal Meta arriva a Tirana - con Gnu Quartet a marzo : Ermal Meta a Tirana: l'artista tornerà in Albania con Gnu Quartet per la tournée teatrale iniziata lo scorso 30 gennaio da Nizza Monferrato con un doppio evento sold out. Il tour teatrale di Ermal Meta è proseguito verso il Teatro degli Arcimboldi di Milano (noi di OM eravamo presenti e vi abbiamo raccontato il concerto qui), per poi far tappa a Napoli il 4 febbraio e a Pescara il 5 febbraio. Oggi, sui social, Ermal Meta ha comunicato ai ...