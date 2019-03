Gianluca Vialli presidente della Samp? Enrico Mantovani | ' Qualcosa di vero c' è'

Roma Euro 2020 - la Figc nomina come ambasciatori Francesco Totti e Gianluca Vialli : Totti e Vialli sono stati selezionati dalla Figc rispettivamente come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma Due leggende azzurre saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. Si tratta di Francesco Totti e Gianluca Vialli, scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. Carlo Cozzoli/LaPresse L’annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del ...

Gianluca Vialli e il cancro. L’ex calciatore parla della malattia : “Ce la sto mettendo tutta” : Gianluca Vialli, indimenticabile per chi ha nostalgia di un calcio che appariva meno ‘stellare’ ma più umano. Da mesi i suoi ex tifosi, ma non solo loro, sono in ansia per le sue condizioni di salute. Gianluca Vialli malato di cancro: questa è la notizia su di lui che ha scosso tutti. Lui stesso ha rivelato la sua malattia, che sta affrontando con coraggio. “Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita”, ha detto in una ...

Gianluca Vialli : 'L'ambiente si ricompatti - Allegri deve fare le scelte giuste' : L'ex bianconero, Gianluca Vialli, è stato insignito del premio il Bello del Calcio in Gazzetta. Alla fine della cerimonia, ha rilasciato un'intervista alla stampa, durante la quale ha esternato i suoi sentimenti per il riconoscimento ricevuto e inoltre ha toccato anche alcuni temi caldi riguardanti il mondo del calcio. L'ex attaccante, in primo luogo ha dichiarato di sentirsi orgoglioso, ma nello stesso tempo umile per aver ricevuto il premio ...

Gianluca Vialli dopo il cancro ora sto bene : L’ex calciatore Gianluca Vialli ha ricevuto il premio “Il bello del calcio” in memoria di Giacinto Facchetti, torna a parlare della sua malattia. “Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto ‘Diamolo a Vialli quest’anno perché magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”, ha aggiunto ironicamente l’ex campione di Nazionale, Juve ...

Gianluca Vialli : “A me il premio “Il bello del calcio”? Avranno pensato “diamolo a lui che magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”” : “Io ora sono un uomo vulnerabile, spero migliore di prima. L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato molto, ne avrei fatto volentieri a meno ma mi sono impegnato mentalmente e fisicamente. Grazie all’aiuto delle persone vicine è andata bene. A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete ...

Gianluca Vialli : «Dovrete ancora sopportarmi per molto» : Gianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca VialliGianluca Vialli«Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto: “Diamolo a Vialli quest’anno perché magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”». C’è sempre ironia nelle parole di Gianluca Vialli che ha ricevuto il premio «Il Bello del Calcio» in ricordo di Giacinto ...

Juventus Atletico - Gianluca Vialli : 'Possono ribaltarla. Io in Nazionale? Ci sto pensando' : Gianluca Vialli riceve il premio Giacinto Facchetti il "Bello del Calcio" nel Candido Cannavò Day a dieci anni dalla scomparsa dello storico direttore della Gazzetta dello Sport. Non ci poteva essere ...

Gianluca Vialli : "Cancro? Ora sto bene - dovrete sopportarmi ancora a lungo" : Nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale Il Bello del Calcio in ricordo di Giacinto Facchetti, Gianluca Vialli è tornato a parlare del cancro contro il quale sta lottando da alcuni mesi:A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile ma questo periodo mi ha insegnato molto, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi ...

Calcio : a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' (2) : (AdnKronos) - Nel decennale del varo della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, il direttore generale Franco Arturi ha delineato alcuni dei progetti realizzati nel 2018 e le iniziative per il 2019. Una novità è il sostegno di corsi annuali di scherma in scuole elementari della periferia milanese

Calcio : a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' stato assegnato a Gianluca Vialli il premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti. Il riconoscimento è stato consegnato all'ex attaccante e allenatore in occasione della tredicesima edizione del premio e del Candido Day, per un bilanci

Gianluca Vialli e il cancro. L’ex calciatore parla della malattia : “Ce la sto mettendo tutta” : Gianluca Vialli, indimenticabile per chi ha nostalgia di un calcio che appariva meno ‘stellare’ ma più umano. Da mesi i suoi ex tifosi, ma non solo loro, sono in ansia per le sue condizioni di salute. Gianluca Vialli malato di cancro: questa è la notizia su di lui che ha scosso tutti. Lui stesso ha rivelato la sua malattia, che sta affrontando con coraggio. “Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita”, ha detto in una ...

Gianluca Vialli : “Il cancro? Sto bene ma c’è ancora molto da fare” : “A proposito del cancro, io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo facilissimo, ma mi ha insegnato molto e ce la sto mettendo tutta, anche se ho ancora molto da fare“. Così Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, ha parlato del male che lo ha colpito nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale ‘Il Bello del Calcio‘ in ricordo di Giacinto ...

Gianluca Vialli : «Futuro in Nazionale? Ci sto pensando» : ROMA - In ricordo di Giacinto Facchetti , ogni anno viene consegnato il premio Il Bello del Calcio. Quello del 2019 va a Gianluca Vialli , che negli ultimi mesi ha scioccato il mondo del pallone dichiarando di essere stato colpito da un tumore. SARCASMO - " Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è ...

Gianluca Vialli : La battaglia contro il cancro procede bene : credo che dovrete sopportarmi per molto tempo : La battaglia di Gianluca Vialli contro il cancro continua e "procede bene". A dirlo è lo stesso ex calciatore che ha ritirato il premio "Il bello del calcio", in ricordo a Giacinto Facchetti,. "Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è troppo tardi. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non è stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi ...