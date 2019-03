Bennu sta vomitando particelle di polvere nello spazio

informati24

(Di giovedì 21 marzo 2019) Gli scienziati della NASA hanno rivelato che c’è molto di più in questa roccia spaziale chiamata. Misurando approssimativamente 500 metri di diametro,è stato a lungo di interesse per gli scienziati per il suo potenziale di insegnarci di più sui primi giorni del sistema solare.È attualmente oggetto di indagine da parte dell’astronave OSIRIS-REx della NASA che è arrivata in orbita attorno anel dicembre dello scorso anno con l’obiettivo finale di recuperare un campione per ulteriori studi.PennacchiOra gli scienziati che lavorano alla missione hanno rivelato notevoli immagini ravvicinate che mostrano l’asteroide che spara pennacchi didiFino ad ora, gli asteroidi “attivi” in grado di farlo erano ritenuti straordinariamente rari. Solo una decina di asteroidi sugli 800.000 ...

