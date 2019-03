Serie A | i big match della 29a giornata sono Inter-Lazio e Roma-Napoli

Pallamano - Serie A maschile 2019 : al Fasano il big match di giornata - Bolzano continua a vincere : Ventunesima giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile, che come al solito ci ha lasciato tanto spettacolo e tante reti nel fine settimana, a cominciare dal big match tra Junior Fasano e Pressano, vinto per 21-19 dai pugliesi, che ora aspirano al quarto posto utile per i play-off, attualmente nelle mani del Cassano Magnago, vittorioso 24-23 in casa del Brixen. Alimenta invece i sogni salvezza il Bologna, che si impone 27-23 sulla Ego ...

Risultati Serie C - diretta live : il Catania vince il big match - in campo il girone B [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Basket - Serie A 2019 - 22a giornata : Milano-Venezia big match - Varese ospita Cremona. Impegni difficili per le ultime quattro : Per una volta, l’intera ventiduesima giornata di Serie A si gioca integralmente di domenica, un evento ormai rarissimo in quest’epoca cestistica in cui gli anticipi di giorno, o anche i posticipi, sono cosa ormai abituale. C’è la sfida tra le prime due della classe, Milano e Venezia, ma anche un interessante Varese-Cremona e diverse sfide dalle ambizioni incrociate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. FIAT TORINO-SEGAFREDO ...

CBS svela la data del finale di The Big Bang Theory e altre Serie tv : un’ora per dire addio alla comedy nerd : CBS ha reso nota la data del finale di The Big Bang Theory e delle altre serie tv in onda sul canale. Manca veramente poco alla conclusione della longeva comedy, e i fan dovranno prepararsi a salutare Leonard, Sheldon, Penny e tutti gli altri. Fortunatamente, il lungo addio si snoderà in un doppio episodio che verrà trasmesso in un'unica serata. Nel particolare, la data del finale di The Big Bang Theory è fissata per il 16 maggio. Durante ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vincono le big - al Fondi non basta un super Leal : Giornata numero 20 per la Serie A di Pallamano maschile, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne. Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live : Hetemaj risponde a Biglia : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite, attese oggi 9 marzo 2019, come anticipi della 27giornata di campionato.

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2019 : in gara tutti i big - c’è anche la staffetta mista in programma : Partiranno da Abu Dhabi le World Series di Triathlon: domani si disputeranno le prove individuali su distanza sprint, mentre sabato inizieranno anche le World Series per quanto concerne la staffetta mista. L’Italia schiererà tre atleti nelle prove individuali, ovvero Annamaria Mazzetti, Verena Steinhauser ed Alessandro Fabian, mentre Joel Filliol, che sarà con la squadra negli Emirati Arabi Uniti, ha convocato per la staffetta Gianluca ...

Biglietti Sampdoria-Atalanta - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00 Sampdoria ed Atalanta: il 10 marzo i blucerchiati e gli orobici giocheranno infatti uno scontro diretto per la rincorsa all’Europa. La formazione ligure è a quota 39 in classifica, mentre i nerazzurri sono due lunghezze più su, con 41 punti. All’andata a Bergamo però passarono i doriani, che vinsero per 0-1. Si preannuncia una ...

Biglietti Fiorentina-Lazio - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Biglietti Juventus-Udinese - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Nel giorno della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle 20.30, una Vecchia Signora vorrà sorridere. La Juventus di Massimiliano Allegri, capolista del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, scenderà in campo contro l’Udinese (nel match valido per la 27ma giornata) per rafforzare ulteriormente il proprio primato. L’ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino, visto il successo al San Paolo di Napoli e il +16 sulla formazione ...

Biglietti Frosinone-Torino - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Zona salvezza e lotta all’Europa si intrecciano al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa ospitano il Torino nella 27a giornata di Serie A. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che cercano i tre punti per continuare la loro rincorsa agli obiettivi stagionali. Il Frosinone è reduce dallo 0-0 in casa del Genoa, ma è un punto che è servito solo in porta alla società laziale. La squadra di Marco Baroni non ha ancora ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...