Qual è la velocità internet necessaria per utilizzare Stadia? Phil Harrison risponde e

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Solo poche ore fa abbiamo pubblicato una lunga e interessantissima intervista ae Majd Bakar, un'intervista che ci trasporta all'interno dell'annuncio e delle grandi ambizioni di GoogleLe domande e i dubbi intorno al servizio sono inevitabilmente diversi e Kotaku ne ha presentati alcuni direttamente a, figura chiave di questo impegno nel settore gaming di Google. Una delle più interessanti è sicuramente quella sulladelle connessionipercon una certaità e in particolare risoluzione."Siamo stati in grado di fare parecchi test con Project Stream lo scorso anno. Per raggiungere i 1080p e 60 fps erano necessari circa 25 megabit al secondo. In effetti usiamo meno banda ma è lì che poniamo il limite raccomandato. Con le innovazioni che abbiamo portato avanti lato streamer e lato compressione, ...

