PS4 Pro vs PS4 Slim | quale scegliere

Stadia offre maggiore potenza di PS4 Pro e Xbox One X combinate : Stadia è la nuova piattaforma gaming in streaming presentata oggi da Google, e promette di poter offrire prestazioni decisamente di spessore.Con Stadia potremo infatti videogiocare su qualsiasi schermo, da un laptop ad uno smartphone, godendo della massima qualità grafica con cui lo sviluppatore ha realizzato il suo prodotto. Questo perché l'unica cosa necessaria è una connessione alla rete, mentre tutto il lavoro di calcolo sarà svolto dai ...

Secondo un rumor EA Access sarebbe pronto ad arrivare su PS4 : Come riportato da MP1st, sembra proprio che EA Access sia pronto ad arrivare anche su PlayStation 4. I servizi in abbonamento sono, senza ombra di dubbio, davvero molto redditizi, oltre che apprezzati dai fan. Dell'arrivo di EA Access sulla console di casa Sony se ne parla già da qualche mese, ma la foto emersa durante le scorse ore non lascia spazio ad analisi. Infatti, come potete vedere voi stessi dall'immagine qui in basso, il servizio in ...

Tom Clancy’s The Division 2 Recensione PS4 Pro : un’esperienza di gioco corposa : Sono passati tre lunghi anni e grazie a Ubisoft Italia siamo su Tom Clancy’s The Division 2. Diciamo subito che il titolo non si discosta molto dal suo predecessore; e questo è un bene. Il gioco rimane un open world di genere action RPG con tanti colpi di scena, tanta esplorazione e un comparto tecnico di altissimo livello. The Division 2, dunque, ci riporta nel mondo post-apocalittico che conoscevamo, ma in una location differente. Questa ...

RAGE 2 girerà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : Il prossimo sparatutto post-apocalittico di Bethesda, RAGE 2, girerà a 1080p a 60fps sia su Xbox One X sia su PlayStation 4 Pro. La conferma arriva direttamente da id Software.Abbiamo già sentito parlare del piano di id Software per eseguire il seguito di RAGE in 60fps sulle console premium e il direttore dello studio, Tim Willits, ha ora confermato il framerate su Xbox One X e PlayStation 4 Pro. In una recente intervista con Hardcore Gamer, ...

Arriva PlayStation Now in Italia - come funziona lo streaming dei giochi PS4 nella nostra prova : Dopo averlo atteso a lungo e una intensa fase di test nel mese di febbraio, PlayStation Now è finalmente sbarcato anche in Italia così come in altri Paesi del Vecchio Continente. Il servizio in streaming di mamma Sony si affaccia quindi sullo Stivale proprio quando Microsoft è particolarmente agguerrita con il suo Project xCloud e Google, a sorpresa, è pronta ad annunciare (forse) una nuova infrastruttura basata sul gaming in rete. Naturalmente ...

L'ottimo The Messenger sbarca su PS4 la prossima settimana : Dopo i rumor e i leak degli scorsi giorni arrivano delle ottime notizie per i possessori di PS4 che avevano adocchiato L'ottimo The Messenger.Come riporta Dualshockers infatti, il gioco, sviluppato da Sabotage e pubblicato da Devolver Digital, arriverà sulla console Sony prima di quanto ci si possa aspettare.Sabotage Studio e Devolver Digital hanno annunciato che The Messenger uscirà su PS4 esattamente tra una settimana, il 19 marzo. Si tratta ...

Konami costruirà un'arena dedicata agli eSports nel 2020 - Pro Evolution Soccer 2019 PS4 : Voglio mostrare al mondo, da qui a Ginza, quartiere in cui sorgerà l'edificio, ndr ,, l'appeal degli eSports non avrà nulla da invidiare agli sport reali". Sicuramente è un passo importante nel mondo ...

Sekiro : Shadows Die Twice - promossa la versione PS4 Pro : Sekiro: Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo, per cui in vista del lancio dell'attesissima nuova IP di From Software, Digital Foundry non ha potuto far a meno di mettere a prova il gioco.In questo caso è stata analizzata la versione del gioco per PlayStation 4 Pro, e a giudicare dal riscontro l'impressione è stata ampiamente positiva. I test condotti hanno riportato un'immagine pulita e chiara senza aberrazioni cromatiche e distorsioni dei bordi ...

China Hero Project : In Nightmare è la nuova avventura horror annunciata per PS4 : Dopo aver presentato Convallaria, RAN Lost Islands, Evotinction e ANNO Mutantionem, Sony Interactive Entertainment Shanghai e Magic fish Studio sono lieti di annunciare In Nightmare (titolo provvisorio), un nuovo titolo horror che fa parte della seconda linea di titoli PlayStation China Hero Project.Come riporta Gematsu, ecco come viene descritto il titolo:"In Nightmare (titolo provvisorio) è il titolo su cui Magic Fish Studio sta lavorando. ...

Anthem : i problemi di crash su PS4 saranno risolti la prossima settimana con una patch : Come segnala Eurogamer.net, il bug allarmante di Anthem che causa l'arresto improvviso di PlayStation 4 verrà risolto la settimana prossima, ha dichiarato BioWare.E dopo una "revisione approfondita" a fianco di PlayStation, BioWare ha confermato che nessuna console è stata "danneggiata" dal problema, nonostante le numerose segnalazioni a questo proposito che circolano su siti web e social media.Scrivendo su Twitter la scorsa notte, Chad ...

Abbiamo provato Days Gone in anteprima : lo zombie game per PS4 sarà il nuovo The Last of Us? : Days Gone dimostra ancora una volta che zombie e videogiochi sono sempre andati a braccetto. Sono tantissime le produzioni prima in pixel e poi poligonali ad aver animato il mercato del gaming negli anni, con un'evoluzione a puntare dritto il dito verso il titolo di casa Sony. Si tratta del prossimo zombie game in uscita solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, esclusiva confezionata da Sony Bend Studio per i circuiti della console di ultima ...

Problemi Anthem non solo su PS4 - crash anche su Xbox One : Sono giorni particolarmente concitati per Anthem, la nuova IP targata Bioware approdata sul mercato nel corso degli ultimi giorni del mese di febbraio. Come abbiamo riportato nella giornata di lunedì (qui trovate la notizia di riferimento), l'Action RPG che riporta l'effige di Electronic Arts ha causato qualche problema a un manipolo di utenti PS4, con alcuni crash della console che sono stati riportati nel momento in cui si provava a chiudere ...

Gli sviluppatori di A Plague Tale : Innocence svelano informazioni sulla longevità - il supporto per PS4 Pro e Xbox One X - photo mode e molto altro : Asobo Studios ha pubblicato una breve FAQ sulla pagina ufficiale Twitter per rispondere ad alcune domande che sono state fatte più spesso sul loro prossimo gioco, A Plague Tale: Innocence. Tra queste domande, non sorprende, è presente quella relativa alla durata del gioco. Lo studio ha confermato che A Plague Tale: Innocence durerà 12-15 ore, "a seconda di come si gioca".Altre domande hanno avuto risposta, come segnala Gamingbolt. Attualmente, ...

Anthem causa il crash di PS4? EA ammette il problema : Dopo la conferma, che era già nell'aria, del fatto che Anthem è il gioco con i voti più bassi della storia di BioWare, sembra che non ci sia ancora pace per l'ultimo titolo pubblicato da EA. Solo ieri vi abbiamo parlato di diverse segnalazioni riguardanti la versione PS4 del gioco e oggi è arrivata la risposta ufficiale proprio di EA.Ieri vi abbiamo parlato di crash e addirittura di rischio brick per PS4 e il tweet pubblicato da EA Help conferma ...