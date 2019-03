Luca Vismara | età | fidanzato e carriera Chi è l’ex di Amici

Isola dei famosi - anticipazioni decima puntata : Luca Vismara e Paolo Brosio in nomination. Sfida con sorpresa per due naufraghi : Questa sera in prima serata su canale 5, la decima puntata dell' che seguiremo come sempre in diretta su . In nomination ci sono Luca Vismara e Paolo Brosio e per due nafraghi arriva una Sfida con ...