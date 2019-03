Incendia bus con scolaresca nel Milanese | fermato | “Voglio vendicare i morti in mare” 

Fa scendere i bambini e Incendia il bus. Fermato autista di origine senegalese : voleva suicidarsi : Si è alzato dal suo posto, ha fatto scendere i 51 bambini che viaggiavano sullo scuolabus e poi ha buttato benzina sul mezzo, appiccando un fuoco. Per questo motivo di Ousseynou Sy, nato in Senegal il 2 giugno del 1972, è stato Fermato dai carabinieri. Il fatto - riferisce La Stampa - è accaduto sulla Sp44 Paullese, nel milanese, in via della Liberazione.Il fatto è accaduto alle 11,50. A bordo del mezzo di linea ...

Bus si Incendia sull'A1 : 40 liceali casertani in fuga dalle fiamme a Guidonia : «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...