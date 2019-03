I Popolari europei sospendono il partito di Orban

I Popolari europei sospendono Orban - lui è pronto a sbattere la porta : I Popolari europei hanno deciso di sospendere Viktor Orban e il suo Fidesz dal gruppo del Ppe al Parlamento comunitario. In molti, a cominciare dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker avevano chiesto l’espulsione del premier ungherese ma alla fine la maggioranza ha scelto un compromesso che tuttavia sembra destinato a porta re alla rottura. Orban e i suoi avevano infatti annunciato che in caso di sospensione ...

Sondaggi - barcolla la maggioranza europeista dopo il voto : Ppe e Pse non bastano e i sovranisti ormai spaccano i Popolari : Non pervenuta: nei Sondaggi, la maggioranza europeista per il nuovo Europarlamento che sarà eletto a maggio non si materializza. Lo conferma anche la seconda rilevazione dell'Eurocamera, elaborata sulla base dei Sondaggi pubblicati nei vari Stati dell'Ue il 25 febbraio scorso. E per di più c'è una novità: il Ppe, ancora primo partito, perde 2 seggi ma soprattutto sembra sempre più spaccato tra moderati e ...