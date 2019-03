Hong Kong è in piena emergenza abitativa | ecco in arrivo l’isola artificiale più grande

Ecco quali sono le città più care al mondo : Parigi - Hong Kong e Singapore al primo posto : Il primato è condiviso da tre città: lo rivela uno studio britannico che confronta prodotti e servizi.

Da Parigi a Hong Kong - ecco le città più costose : Anno dopo anno si susseguono le liste delle città più costose del mondo: anche per il 2019 un gruppo di ricercatori ha avviato un'indagine per scoprire quali siano. Grazie a una nuova ricerca, sono stati esaminati i prezzi di 150 articoli di 133 città sparse in ...

Stilata la classifica dei posti più cari al mondo : sul podio ci sono Parigi - Singapore e Hong Kong : La rivista britannica “The Economist” e la sua unità strategica per gli affari hanno stilato la classifica delle città più care al mondo, mettendo a confronto 160 diversi prodotti e servizi – dal pane alla macchina passando per gli affitti – e basandosi sulle abitudini di una famiglia media di tre persone. Lo studio, intitolato “Worldwide Cost of Living Report“, sottolinea che il risultato ...

Nuoto : Kenneth To muore a 26 anni. L’atleta di Hong Kong colpito da un malore dopo l’allenamento : Una brutta notizia arriva dagli Stati Uniti. Il nuotatore 26enne di Hong Kong Kenneth To è morto in seguito ad un malore che lo aveva colpito nello spogliatoio poco dopo una sessione di allenamento in Florida. Il pronto ricovero in ospedale purtroppo è servito a poco e lo shock tra i presenti è stato notevole. Una notizia che è stata confermata dall’Hong Kong Sports Institute (HKSI) che ha espresso attraverso una nota profonda tristezza ...

Crollo del 10% a Hong Kong per Prada su taglio target price : D'altra parte, nota il Financial Times, Prada ha sofferto il rallentamento dell'economia di Pechino: le vendite in Cina sono infatti cresciute dell'8% a valute costanti nell'intero 2018, contro il 17%...

Global Strike for Future : tono minore in Cina - in duemila a Hong Kong : Lo “sciopero” del clima e’ andato in scena in scala minore in Cina tra cinque eventi dedicati in altrettante citta’ (Chaoyang, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai e Shenzhen), in prevalenza promossi da scuole internazionali. A Hong Kong, invece, c’e’ stato il raduno piu’ importante al Charter Garden da dove ha preso il via la relativa “marcia” di sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici, ...

Formula E - Hong Kong da dimenticare per Vergne e Ds Techeetah - : ZERO PUNTI Nessun punto portato a casa dalla trasferta Formula E di Hong Kong : un bottino decisamente deludente per Ds Techeetah , che puntava proprio sulla metropoli asiatica per invertire la rotta ...

I deputati dell'APN : 'Hong Kong e Macao devono cogliere l'importante opportunità per la creazione dell'area della Grande Baia di Guangdong-... : "Lo sviluppo di Hengqin deve aderire all'idea iniziale di promuovere una crescita moderata e diversificata dell'economia di Macao. A febbraio di quest'anno è stato pubblicato il "Programma di ...

ePrix Hong Kong - Mortara nel posto giusto al momento giusto : Probabilmente non credeva nemmeno lui, al risultato scritto dalla pista. Sam Bird passa da vincitore dell' ePrix di Hong Kong a sesto classificato, dopo i 5' di penalità inflitti dalla direzione gara, ...

ePrix Hong Kong - Bird penalizzato - vince Lotterer : Una lotta a due, mai messa in dubbio. Lotterer-Bird è la partita che va in scena nell'ePrix di Hong Kong , con un finale ad alta tensione. vince l'inglese di Envision Virgin Racing sotto la bandiera, ...

Fotogallery Formula E : le più belle immagini dalla piovosa Hong Kong : ... BMW iFE.18 Alastair Staley / LAT Images Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19 lotta con Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3, Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-...

Formula E - Sam Bird vince l’E-Prix di Hong Kong : Per il secondo anno consecutivo, Sam Bird ha vinto l’E-Prix di Hong Kong, appuntamento fisso della Formula E Sam Bird vince per il secondo anno consecutivo l’E-Prix di Hong Kong, quinto appuntamento stagionale della Formula E. Il pilota inglese della Envision Virgin Racing chiude davanti a tutti al traguardo precedendo sul circuito cittadino cinese l’elvetico Edoardo Mortara, Venturi Formula E Team, e il brasiliano Lucas ...