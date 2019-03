«Gocce di pioggia | come lacrime» | Ariana Grande ricorda Mac Miller

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)apre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World Tourapre il suo Sweetener World TourIn molti, entrando al Times Union Center di Albany, si chiedevano se e in che modoavrebbe reso omaggio al suo ex fidanzato Mac, scomparso tragicamente lo scorso settembre. Nella data d’esordio del suo Sweeeter World Tour, la cantante americana ha soddisfatto subito la curiosità dei suoi fan: prima del concerto, infatti, gli ...

ElySiosopulos : RT @ElySiosopulos: Verso sera i morti siedono sui fili della luce come gocce di pioggia che è già caduta. C.L. Candiani - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Sacha Distel - Gocce di pioggia su di me (Raindrops Keep Falling On My He su Radio Italia Charleroi - ElySiosopulos : Verso sera i morti siedono sui fili della luce come gocce di pioggia che è già caduta. C.L. Candiani -