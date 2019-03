Ex Jugoslavia - Ergastolo in Appello per Radovan Karadzic

Ex Jugoslavia - Radovan Karadzic condannato all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica e crimini contro umanità : Il criminale di guerra Radovan Karadzic ha ascoltato imperturbabile la sentenza di appello con la quale i giudici del tribunale dell’Aja lo hanno condannato definitivamente all’ergastolo. La Corte delle Nazioni Unite sulla ex Jugoslavia si è pronunciata sul ricorso in appello presentato dell’ex leader politico dei serbi di Bosnia Erzegovina contro la condanna a 40 anni stabilita in primo grado. L’Aja ha confermato le accuse a Karadzic per ...