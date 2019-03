Dalla Spagna | «L' Atletico Madrid punta Mertens»

Bomba Dalla Spagna - il Mundo Deportivo : “Griezmann al Barcellona” : L’eliminazione in Champions per mano della Juventus potrebbe aver lasciato qualche strascico alla stella dell’Atletico Madrid e della Nazionale francese, Antoine Griezmann. Per questo, la stampa spagnola lancia una Bomba di mercato affascinante: il Barcellona starebbe pensando a “Le petit diable“. E’ il Mundo Deportivo a darne notizia. I catalani potrebbero acquistarlo anche per creare un’alternativa al ...

Caso Ronaldo - Dalla Spagna : “L’Atletico vuole far squalificare CR7” : Caso Ronaldo – La pesante sconfitta per 3 a 0 brucia ancora agli spagnoli. E non solo, all’Atletico non è andata giù l’esultanza di Cristiano Ronaldo, destinata ai tifosi dei Colchoneros. Si parla di indagini UEFA sulla questione Ronaldo, anche se per ora è solo una trovata mediatica degli spagnolo visto che la UEFA stessa […] More

Juventus-Atletico - polemiche Dalla Spagna contro la Goal-Line -VIDEO- : Juventus-Atletico – Nuove polemiche dagli spagnoli dopo la batosta subita dell’Atletico. In Spagna è diventato virale un video dove si dimostrerebbe l’errore commesso dalla Goal-Line technology in occasione del secondo gol di Ronaldo in Juventus-Atletico Madrid. Le immagini, postate da un account Twitter di un tifoso, proverebbero a dimostrare che la palla colpita di testa […] More

La Spagna "sfratta" Franco Dalla Valle de los Caidos : verrà sepolto nel cimitero : Il governo spagnolo ha deciso di riesumare le spoglie di Francisco Franco , il dittatore che ha governato il Paese dal 1938 al 1976. Franco è attualmente sepolto nella 'Valle de los Caidos', un luogo ...

Juve-Atletico Madrid - Dalla Spagna : errore della GLT sul gol di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il ribaltone firmato Cristiano Ronaldo continua a far discutere in Spagna. Sul web sta circolando un video che dimostrerebbe un clamoroso errore della Goal Line Technology in occasione del ...

VIDEO – Clamoroso Dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid, tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo. dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido. La parata di Oblak è ...

Ronaldo - polemiche Dalla Spagna : labiale shock del portoghese : Ronaldo – Dopo ieri sera CR7 sta facendo parlare ulteriormente di se. Non solo per la tripletta e il gesto ‘alla Simeone’. Protagonista assoluto del match di Champions League vinto ieri dalla Juventus contro l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo avrebbe anche esternato alcuni insulti verso la tifoseria ospite. Leggi anche: Isco-Juventus, tutta un’altra musica: Zidane stravolge l’affare, i dettagli Ronaldo ...

Dalla Spagna : Zidane torna al Real Madrid : Via Solari, torna in panchina Zinedine Zidane: è il ribaltone più incredibile quello che si profila al Real Madrid. I media spagnoli, da Marca ad As, sono concordi sulla scelta che il presidente ...

Juventus-Zidane - Dalla Spagna : offerta ufficiale bianconera fino al 2022 : JUVENTUS ZIDANE, contatti – Tra poco più di un giorno si deciderà quale sarà il futuro europeo della Juventus. O meglio, si deciderà se la Juventus avrà un futuro europeo. Alle ore 21:00 di domani 12 marzo infatti i bianconeri scenderanno in campo per rimontare il passivo di 2-0 incassato in casa dell’Atletico. Uscire agli […] L'articolo Juventus-Zidane, dalla Spagna: offerta ufficiale bianconera fino al 2022 proviene da Serie ...

Dalla Spagna : «Neymar è nei guai. Il fisco lo mette nel mirino» : TORINO - Il pessimo periodo di Neymar non sembra avere fine. Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare gli ottavi di finale contro il Manchester United e dopo aver visto il suo PSG eliminato ...

Juventus - Dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

Dalla Spagna all’Inghilterra - in Alto Adige il TEDx che unisce l’Europa : Dalla Spagna all’Inghilterra, dal Belgio alla Serbia. Bolzano e l’Alto Adige diventano una piccola Europa nel cuore del vecchio continente. L’occasione? Sarà la terza edizione di TEDxBolzano, l’unico TED trilingue, che punta a fare del capoluogo Altoatesino una terra senza confini. Con un melting pot culturale che vede presenti, fra speaker e organizzatori, almeno otto nazionalità diverse. E se l’Europa è ben rappresentata (con presenze da ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Mourinho è il favorito. Solari verso l'esonero : Giorni buoi per il Real Madrid, caduto in Champions dopo oltre mille giorni di predominio. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, con una lezione di calcio subita al Bernabeu per mano dell'Ajax. Un 4-1 ...

Real Madrid - Dalla Spagna : Solari verso l'esonero. Florentino Perez chiama Zidane : A svelarlo è stato il programma Jugones , trasmissione in onda su La Sexta mercoledì sera che spesso riesce ad anticipare notizie trapelate dal mondo Real. Stando a questa indiscrezione, Florentino ...