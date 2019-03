Brian Austin Green e il messaggio inviato a Luke Perry dopo la sua morte

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019), l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amici, l'addio degli amiciIn molti si chiedevano per quale motivonon avesse ricordato pubblicamente, suo compagno di cast in Beverly Hills 90210. «Si è chiuso in un doloroso silenzio», avrà pensato qualcuno. In realtà l’attore americano,aver appreso la tragica notizia, hail suodirettamente all’amico, pur sapendo – ovvio – che non gli avrebbe risposto: «C’è una parte di me che continua a non credere di dover parlare dial passato», ha rivelato a People. «Gli ho scritto con la speranza che fosse là fuori, da qualche parte».«Era una persona speciale, sono ancora in ...

