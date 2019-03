Bolletta Tim ex Telecom | elenco telefonico | costo e come disdire l’invio

termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Tim exinGiorno dopo giorno diventano sempre meno usate le utenze fisse, tuttavia, ancora in molti ricevono l’presso la propria abitazione. Uno strumento ormai quasi inutile che, però, ha un, anche se non altissimo.fare per non riceverlo più?Tim: quasi 4 euro all’anno Sono milioni gli italiani che ancora si vedono recapitare le Pagine Bianche o elenchi telefonici dello stesso genere. D’altra parte, non tutti gli utenti sanno che ciò ha un. Per esempio, Tim addebita 3,90 euro all’anno sulla fattura relativa ai consumi della linea fissa della propria abitazione. Niente d’esoso, alla fin fine, tuttavia, è una spesa inutile per moltissime persone che ormai utilizzano prevalentemente internet e i propri smartphone per rintracciare i ...

C_K_Relli : @Acidelius i miei hanno il telefono a casa,ogni tanto la tim si diverte ad aggiungere in bolletta 20-30 € non dovut… - trinity_lau : @TIM4ULuca buongiorno con tim smart (fibra 30/3 +smart voce casa) da 22 mesi si può passare a nuova tim connect fib… - luminolo : @nellospi @TlM4UGodzilla @TIM_Official @TIMnewsroom no, a me sono arrivati qualche bolletta dopo xD -