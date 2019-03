Biathlon | ad Oslo l' ultimo atto della Coppa del Mondo con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : nella Norvegia in dubbio Tiril Eckhoff e Tarjei Boe : Dopo i forfait di Martin Fourcade ed Anais Chevalier nella squadra francese, altri due nomi di spicco potrebbero saltare l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, in programma da domani a domenica ad Oslo, in Norvegia, e sono proprio due atleti di casa ad essere in dubbio per le ultime fatiche stagionali. I norvegesi Tiril Eckhoff e Tarjei Boe, secondo quanto si è appreso nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : domani la sprint femminile. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano tutto : domani si aprirà l’ultimo fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 ad Oslo, in Norvegia, andrà in scena la 7.5 km sprint femminile. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale, che vede ancora quattro atlete in corsa, tra le quali anche le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contendono la Sfera di cristallo : E dopo lo show dei Mondiali 2019 ad Oestersund (Svezia), è tempo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia). Reduce da una rassegna iridata estremamente positiva (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), l’Italia vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi sulla celebre collina di Holmenkollen dove si terranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), ...

Biathlon - si chiude la stagione di Coppa del Mondo con la tappa di Oslo : otto gli azzurri al via : Si chiude la Coppa del Mondo a Oslo: Vittozzi e Wierer in gara per entrare definitivamente nella storia del Biathlon Sono otto gli azzurri che prenderanno parte nel fine settimana alla tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Oslo. Sulla celebre collina di Holmenkollen si disputeranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), sabato 23 marzo una pursuit femminile e maschile (ore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - sfida all’O.K. Corral per la classifica generale : Ultimo fine settimana di gare per la Coppa del Mondo di Biathlon: ad Oslo, in Norvegia, andranno in scena sprint, pursuit e mass start. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale femminile, che vede ancora quattro atlete in corsa, ma praticamente potrebbe ben presto diventare una sfida all’OK Corral tra le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Abbiamo già detto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via dell’ultima tappa in Norvegia : Il francese Martin Fourcade non sarà al via dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia), in programma sulle nevi scandinave dal 21 al 24 marzo. Il sette volte vincitore della classifica generale non è stato inserito infatti nell’elenco dei convocati per l’ultimo atto stagionale e dunque si godrà lo show da spettatore. Di seguito l’elenco degli atleti transalpini presenti: DONNE Célia AYMONIER – ...