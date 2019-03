Bayer in tensione dopo sentenza USA su erbicida a base di glifosato

Bayern Monaco - tensione con la Nazionale dopo le parole di Loew : “tempi e modi non idonei” : Bayern Monaco decisamente stizzito con Loew dopo le dichiarazioni in merito all’esclusione di Müller, Mats Hummels e Jerome Boateng dalla Nazionale Il Bayern Monaco ha criticato il ct della Germania Joachim Loew, per il momento in cui ha annunciato l’accantonamento dalla Nazionale dei giocatori Thomas Müller, Mats Hummels e Jerome Boateng i vista delle qualificazioni per Euro 2020. Le decisioni sportive non si commentano, ha ...