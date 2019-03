Autista dirotta bus e gli da’ fuoco | salvi 51 studenti Al 47enne | contestata anche

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Undi autobus, ilOusseynou Sy, cittadino italiano di origine senegalese, hato il mezzo che guidava, carico di 51 ragazzi delle scuole medie e di tre accompagnatori, e una volta bloccato dai carabinieri gli ha dato. Tuttigli occupanti,se per alcuni di loro e' stato necessario un passaggio in ospedale. L'uomo, separato, aveva sposato una donna italiana e aveva due figli di 12 e 18 anni; aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale. E' stato fermato con le accuse di sequestro di persona, strage e incendio. All', è statal'aggravante della finalita' del terrorismo.Ousseynou Sy, in forze alle Autoguidovie, questa mattina era in regolare servizio a Crema, dove ha caricato glidella scuola media Vailati che avrebbero dovuto recarsi in una palestra. Da li' pero' ha di fattoto il mezzo ...

