13 mila euro di multa per le mucche a spasso in periferia

Bovini vaganti alla periferia di Noto - 13 mila euro di multa al proprietario : A seguito delle determinazioni assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto da prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, nella giornata del 19 marzo, agenti della polizia di Stato, ...

Borse europee caute in attesa della Fed. milano più stabile : Seduta negativa per le Borse europee mentre fa meglio Piazza Affari , che tiene sulla parità grazie ad alcuni spunti positivi fra le Blue Chips. A frenare i mercati continentali, che tirano il fiato ...

Salario minimo da meno di 300 a più di 2mila euro : ecco il quadro in Europa : MILANO - Presenti in 22 Stati europei su 28 - assenti in Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia - le retribuzioni minime nazionali sono una rappresentazione plastica di quanto siano ...

Real Madrid-Olimpia milano LIVE - Eurolega in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv e streaming : Settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. Sarà l’ultima volta del doppio turno europeo per la squadra di Simone Pianigiani, che affronterà prima il Real Madrid (stasera) e poi il Panathinaikos (venerdì) in due partite che possono decidere il futuro europeo dell’Armani Exchange. Prima dello scontro diretto con i greci, che è forse il match più importante dell’anno per Milano, c’è da giocare contro il ...

Sané - più 'Le Roi' che Leroy : al ritiro Germania con l'outfit multicolor da 25mila euro : Nike "Air Jordan" bianche e rosse in edizione limitata con stringhe colorate, arancione e verdi stile evidenziatore: 2.500 euro . Pellicciotto bianco griffato Balenciaga, double face con "graffiti" di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : milano in casa del Real. L’Olimpia cerca l’impresa a Madrid : Espugnare la casa dei Campioni d’Europa per fare un passo decisivo verso i playoff di Eurolega. L’Olimpia Milano cerca l’impresa a Madrid in quello che sarà solo il primo impegno settimanale, visto che, oltre al match di domani sera (ore 21.00), ci sarà anche quello di venerdì a Desio contro il Panathinaikos. Prima dello scontro diretto con i greci, che è forse il match più importante dell’anno per Milano, c’è da ...

Pensioni - due sessi e due misure : quasi 9mila euro di differenza tra uomo e donna : Anche per gli importi delle Pensioni esiste il cosiddetto 'gender gap': in media una donna percepisce 8.744 euro all'anno in...

Il mistero di San Lorenzo in Campo : 74enne morto legato e imbavagliato - in casa trovati 5mila euro : Il denaro era diviso in piccole parti in diverse parti della casa: si indebolisce così la pista della rapina finita male. Sesto Grilli, celibe, viveva solo nell'abitazione in provincia di Pesaro. "Non spendeva quasi niente” assicurano i vicini. Uno di loro ha dato l'allarme. Ed ora è caccia agli assassini.Continua a leggere

Non riesce a vendere villa da 250mila euro - la mette in palio con una lotteria da 60 euro : Il mercato immobiliare italiano da tempo ormai è in fase di stallo così per vendere casa in molti abbassano il prezzo o cercano di inventarsi qualche stratagemma. Quest'ultimo è il caso di un proprietario di casa britannico di nome Abott che ha deciso vendere la sua villa italiana a tre piani attraverso una lotteria. Per cercare di non scendere sotto la soglia di 250mila euro, infatti, ha ideato una riffa in piena regola con un biglietto di ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia milano : “che soddisfazione! Vincere l’Eurolega? Ammetto che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

Furti all’aeroporto di Fiumicino : rubano 8mila euro di profumi - 2 arresti : Roma – Proseguono i servizi preventivi e repressivi operati dai militari della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno degli scali aeroportuali della capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. Nella mattinata di ieri, due passeggeri francesi di origine camerunense sono stati arrestati poiche’ sorpresi dagli operanti nell’atto di trafugare varie confezioni di profumi dagli scaffali espositori di un duty-free shop ubicato ...

"Regalo 100mila euro a chi trova l'assassino che uccise mia sorella" : Ventisei anni fa Elena Mariella veniva uccisa per le strade di Foggia con cinque colpi di pistola da un ignoto killer. Dal 1993 a oggi non è mai stata fatta giustizia: il delitto è rimasto irrisolto e il caso è stato archiviato due volte.Leopoldo Mariella, fratello della vittima, non si è ancora dato per vinto e ha pensato a una speciale iniziativa per dare un volto a chi gli ha strappato la sorella. Una taglia, o meglio una ricompensa da cento ...

Reddito di maternità : 1.000 euro al mese per fare la mamma - 50 mila firme raccolte : In Sardegna stanno raccogliendo le firme per dare corpo ad una nuova proposta legislativa che è stata ribattezzata Reddito di maternità. Questo aiuto economico di 1.000 euro al mese verrebbe erogato per fare la mamma a tempo pieno. La proposta è stata presentata dal coordinatore nazionale del Popolo della famiglia, Mirko De Carli. Il Reddito di maternità diverrebbe vitalizio dopo la nascita del quarto figlio o in caso di figli disabili. Reddito ...

Il Teatro alla Scala di milano restituirà i 3 - 1 milioni di euro versati dall’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio