Sci | Marcel Hirscher pensa al ritiro | «Devo ancora decidere»

"Sciopero della messa se mandano via le profughe" la protesta di Don Marcello in Trentino : Il parroco ha esortato la chiesa a reagire compatta contro la drastica decisione delle autorità locali di tagliare fondi ed iniziative destinate ai migranti e chiudere buona parte degli alloggi che si trovano nelle valli e sparpagliare in diverse strutture 24 donne richiedenti asilo che da tempo si trovano in zona.

Marcella Bella e Red Canzian : perché si sono lasciati? Parla Jessica Morlacchi : Marcella Bella e Red Canzian sono stati insieme: ecco perché si sono lasciati Continua a far chiacchierare la storia d'amore tra Marcella Bella e Red Canzian, venuta a galla nell'ultima edizione di Ora o mai più. I due cantanti si sono amati molti anni fa, quando entrambi erano poco più che ventenni. "Era il tempo […]

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Juventus - Marcelo vuole lasciare il Real Madrid : Paratici è pronto : Juventus Marcelo – Lo sappiamo, la Juventus non è nuova a trasformare fantasie di mercato con Realtà. E' proprio per questo che la società bianconera ha messo gli occhi su uno dei terzini più forti al mondo: Marcelo. Il brasiliano sembra essere in rotta con il Real Madrid e, dopo tanti anni e tanti trofei […]

Marcello Dell'Utri - pg Milano non impugna proscioglimento per frode e bancarotta : sentenza definitva : Per un difetto di estradizione era stata azzerata, il 19 ottobre scorso, la condanna a 4 anni di carcere per Marcello Dell'Utri, tra gli imputati a Milano nel processo di secondo grado per una presunta frode fiscale da 43 milioni di euro e commessa tramite la compravendita di spazi pubblicitari televisivi. A deciderlo era stata la seconda Corte d'Appello, presieduta da Guido Brambilla, che ha accolto l'eccezione sollevata ...

Marcello Dell’Utri è stato proSciolto da una condanna di quattro anni per via di un errore nella sua richiesta di estradizione : Marcello Dell’Utri è stato prosciolto da una condanna a quattro anni per via di un errore nella sua richiesta di estradizione. Dell’Utri si trova al momento in detenzione domiciliare dopo essere stato condannato a sette anni nel 2014 per concorso esterno

Striscia la Notizia demolisce Ora o mai più - pazzesco servizio su Marcella Bella : roba davvero pesantissima : Un caso in Rai. Si parla delle proteste di Marcella Bella, scatenata contro Ora o mai più, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus che tante polemiche sta suscitando. Polemiche sollevate proprio da chi a quel programma prende parte, come la Bella o Donatella Milani (che è tornata s

Sci alpino - gigante Bansko 2019 : Marcel Hirscher al comando dopo la 1a manche - Kristoffersen insegue. Ottavo De Aliprandini : Marcel Hirscher è al comando della prima manche del gigante di Bansko. L’austriaco ha chiuso con il tempo di 1’14”95, riuscendo a gestire un tracciato non molto adatto alle sue caratteristiche, visto che le curve molte strette non gli hanno mai permesso di esprimere la sua solita potenza. Hirscher ha gestito soprattutto sul muro, mentre si è scatenato nel finale dove ha fatto la differenza rispetto agli avversari. Doveva ...