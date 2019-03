Salvini | arrestare responsabili Mar Jonio

Vittorio Feltri : "Il ddl Salvini sulla droga? Se abolisci la modica quantità devi arrestare mezza Milano" : "Se tu abolisci la modica quantità devi arrestare il 50% degli abitanti di Milano. Il che è ridicolo, impossibile". È questa l'opinione di Vittorio Feltri sul disegno di legge sulla droga presentato da Matteo Salvini . La proposta del ministro dell'Interno prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia e l'eliminazione, per l'appunto, del concetto di modica quantità. Il giornalista, intervenuto ai Lunatici su Radio2, ...

"Ditelo a Salvini ". Il senegalese fa arrestare un rapinatore e polemizza col leghista : "Anche noi facciamo tante cose buone". Così uno dei tre uomini che hanno consegnato alla giustizia un salentino. Come dire: basta con la persecuzione ed alle polemiche contro gli extracomunitari.Dei tre, due di colore. Un bottino magro, solo duecento euro e tenta paura ai piedi di San Oronzo patrono di Lecce. In una farmacia, la Ferocino, un uomo di 38 anni con occhiali da sole e cavatappi, durante i frenetici minuti sembrava un coltello, ha ...

Pietro Senaldi : 'Il pm salì sulla Diciotti - avrebbe potuto arrestare Matteo Salvini in flagranza di reato' : Se non ha aziende come era il caso di Silvio Berlusconi , viene perseguito perché fa politica'. Clicca qui per guardare il video