Roma-Dzeko ai titoli di coda

Inter - contatti con Dzeko : la Roma fissa il prezzo. E lo scambio Icardi-Dybala... : Difficile, difficilissimo sedersi a un tavolo per parlarne, ma secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter sta prendendo in esame l'idea di proporre uno scambio, meglio se con super plusvalenza per ...

Roma - Dzeko fa festa a Sarajevo. Ma è crisi tra campo e rinnovo : Ro?endansko iznena?enje za Edina D?eku! pic.twitter.com/jSLWxgUqDT - SportSport.ba, @sportsport, 18 marzo 2019 Ha festeggiato, sorridente, con la moglie Amra e gli amici più cari - compresi i compagni ...

Spal-Roma - Top&Flop : Dzeko si salva - Karsdorp no. Furia Fares - Murgia opaco : Karsdorp in azione. LaPresse La Roma di Claudio Ranieri perde a Ferrara contro la Spal e manca la possibilità di accorciare al quarto posto sulle milanesi che si sfideranno domani sera nel derby. ...

Spal-Roma - le probabili formazioni : Ranieri vara la coppia Dzeko-Schick : SPAL ROMA probabili formazioni – Dopo la vittoria contro l’Empoli la Roma e’ a caccia di altri tre punti che potrebbero essere importantissimi per raggiungere il quarto posto. Domani allo Stadio Paolo Mazza, i giallorossi sfideranno la Spal, nella gara valida per la 28esima giornata della Serie A Tim 2018-2019. Alle ore 18:00 le due […] L'articolo Spal-Roma, le probabili formazioni: Ranieri vara la coppia Dzeko-Schick ...

Dzeko e la Roma : idee chiare sul futuro : Infatti, la nuova politica della società giallorossa di voler abbassare sia il monte ingaggi che l'età media della rosa farebbe pensare ad un addio certo dati i 32 anni e i 4,5 milioni che fanno del ...

Spal-Roma - Ranieri : “Due titolari in dubbio. Schick e Dzeko insieme…” : Il suo esordio, seppur non brillantissimo, ha portato in dote una preziosa vittoria. Preziosa perché si veniva da una settimana travagliata, con l’eliminazione in Champions, l’esonero dell’allenatore e la rescissione col ds. Non era facile ripartire, ma la Roma spera di aver ritrovato la tranquillità con l’arrivo di Ranieri e il successo di lunedì scorso. Ora, l’anticipo in casa della Spal. Ha parlato di ...

Roma - Ranieri : "Voglio una squadra attenta e senza paura. Dzeko e Schick insieme" : "Contro la Spal dovremo essere attenti e compatti. E voglio una squadra senza paura". Claudio Ranieri carica la sua Roma in vista della trasferta di sabato. Dal 1' si vedranno insieme Dzeko e Schick . ...

Schick si riprende la Roma : “adesso voglio giocare al fianco di Dzeko” : Patrik Schick nella serata di ieri ha messo a segno la rete decisiva per la vittoria della Roma sull’Empoli nel giorno del ritorno di Ranieri Patrik Schick è stato decisivo ieri nella vittoria della Roma sull’Empoli, la prima del nuovo corso targato Ranieri. Il neo tecnico ha dato fiducia al ceco, il quale col nuovo modulo potrebbe anche giocare al fianco di Dzeko. “Il mister mi ha detto che devo far vedere la cattiveria ...

Ranieri : 'Roma - Dzeko e Schick insieme' : Dodici partite per raggiungere l'obiettivo Champions League, poco meno di tre mesi per salvare il salvabile di una stagione deludente. Claudio Ranieri si presenta in conferenza stampa chiedendo aiuto ...

Porto-Roma - Uefa promuove Var. Non considerato il contatto Casillas-Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione dell'Uefa del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e ...

Porto-Roma 3-1 VIDEO e highlights - sintesi e gol della partita. Dzeko sprecone - sciocchezza di Florenzi : Una sola notte non può certo attenuare il dolore di una sconfitta come quella rimediata dalla Roma nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La formazione giallorossa è stata superata ieri sera sul campo del Porto con il punteggio di 3-1 al termine di un incontro appassionante e dall’amarissimo finale, deciso da un calcio di rigore trasformato da Telles allo scadere del secondo tempo supplementare. Gli uomini di ...

Porto-Roma - formazioni ufficiali : Di Francesco si affida a Dzeko : PORTO ROMA formazioni ufficiali – Manca poco ad una partita che potrebbe segnare la stagione della Roma. Dopo il disastro in Coppa Italia e la brutta sconfitta nel derby della Capitale i giallorossi si trovano ad un bivio importante e, per riconquistare la fiducia dei propri tifosi, devono assolutamente strappare il pass per i quarti […] L'articolo Porto-Roma, formazioni ufficiali: Di Francesco si affida a Dzeko proviene da Serie A ...