Omega 3 | gli alleati delle donne per bellezza e benessere

(Di martedì 19 marzo 2019) Lavoro, famiglia, impegni: una vita di corsa fra smog, pasti veloci e una buona dose di stress. Piccole irregolarità quotidiane che si riflettono su spirito e corpo: dalla pelle opaca alla lucentezza perduta dei capelli. Cosa fare per invertire la rotta? Tecniche anti-stress, un'adeguata attività fisica e diete bilanciate sono una soluzione. Un altro buon alleato sono gli3, acidi grassi che si trovano in molti alimenti e oggi anche sotto forma di integratori. Come ha spiegato Giovanni Scapagnini, professore di biochimica clinica all'università del Molise, a margine di un corso a Milano dedicato agli3."Gli3 hanno una funzione importantissima nel regolare aspetti collegati all'infiammazione. I problemi infiammatori caratterizzano gran partepatologie cronico-degenerative ma anche gran parte dei problemi della pelle. Fornire al nostro organismo ...

