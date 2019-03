Nave Jonio | Salvini conto su arresto responsabili

Nave Mare Jonio - Di Maio : 'Ci risultano diverse irregolarità' : La Nave Mare Jonio, con a bordo 49 migranti, ha raggiunto Lampedusa. Dopo il salvataggio al largo delle coste libiche, la Nave ha fatto rotta verso l'Italia, facendo richiesta per un 'porto sicuro'. L'imbarcazione, tuttavia, ha violato l'ordine della Guardia di Finanza di non entrare in acque territoriali italiane, ordine basato sulla direttiva Salvini, e perciò ora è in attesa di un'autorizzazione per l'attracco. Divergenze con i libici La Nave ...

Migranti - Nave Mare Jonio a Lampedusa. Salvini : "Ha disobbedito - arrestare responsabili della Ong" : Zingaretti, sceneggiata dei forti con i deboli "In assenza totale di politica esterae sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesima tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si ...

Migranti : Pd Lampedusa - ' su Nave Jonio intervenga Mattarella' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Credo che sia una cosa gravissima che ad una nave italiana venga impedito l'attracco in un porto del proprio paese, penso che questo sia un fatto unico e mai accaduto nei paesi democratici credo anche che questa assurda e inaudita decisione del ministro Salvini si pon

Migranti : terminata ispezione Gdf su Nave Jonio - Mediterranea 'Nulla da rilevare' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - E' terminata l'ispezione della Guardia di Finanza sulla Nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. A darne notizia all'Adnkronos è la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba. "Non hanno rilevato nulla, come risulta dal verbale", dice ancora Sciurba. A bordo ci

Luca Casarini - chi è l'uomo a capo della Nave Ong Mare Jonio - Sky TG24 - : Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a ...

Nave Jonio - Conte non strumentalizzare singolo caso emergenza : Conte: "Il governo non si e' mai sottratto all'interlocuzione, per quanto riguarda la politica sull'immigrazione sono venuto piu' volte a parlare"

Migranti : Nave Jonio al vaglio della Procura di Agrigento : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La situazione della Nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che al'alba aveva intimato l'alt alla Nave di Mediterranea, e il capo missione Luca Casarini. Al mome

