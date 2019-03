Milano | donna uccisa nella propria casa | un sospettato accompagnato in questura

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Il cadavere è stato ritrovato nell’appartamento al quinto piano, disteso a terra, con un cuscino accanto alla testa che lascia ipotizzare una morte per soffocamento avvenuta al termine di una colluttazione. Sarebbe morta così Roberta Priore, 53 anni,suadiin via Piranesi, strada residenziale che percorre in parallelo la più trafficata viale Corsica, arteria principale della zona est del capoluogo lombardo.Quando la figlia maggiore chiama per sapere come sta non riceve alcuna risposta e, poiché sono diversi giorni che non la sente, decide di andare a suonare alla porta. Il silenzio prolungato la preoccupa, chiama il 118 e poi i vigili del fuoco, gli unici in grado di aprirla. Sono quasi le 16 di martedì quando forzano l’ingresso e una volta dentro trovano subito il corpo circondato dal disordine.concitazione del momento i paramedici non si ...

