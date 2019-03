Mediaset | Cassazione | accolto ricorso contro Yahoo su Copyright

digital-news

(Di martedì 19 marzo 2019) Lariapre i giochi nella vicenda che vede opporsi RTI, società del gruppo, e il motore di ricercaportato in tribunale per la diffusione di spezzoni di trasmissioni popolari quali «Amici» e Striscia la notizia« attraverso il servizio »Italia Video«. La Corte di appello di Milano, nel 2015, ribaltando la decisione di primo grado, aveva stabilito che l'hosting provider - in quanto 'mero prestatore di servizì - non doveva rispondere delle violazioni commesse dai suoi...

