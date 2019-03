ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Unagratis per gli amici degli. Il libro degli strani rapporti fra Comune e il mondo dei centri sociali si arricchisce di un nuovo capitolo. La casa delle associazioni di piazza Stovani è stata- secondo il Municipio - a un gruppo che - per contestare gli imminenti lavori al Parco delle Cave - ha pensato bene di vergare delle scritte di protesta. "Vandali e" li aveva chiamati allora il presidente del Municipo 7, Marco Bestetti, lo stesso che pochi giorni fa ha chiesto al Comune di annullare l'evento nellapubblica. "Tale incontro non sarebbe - di per sé - un problema - ha scritto Bestetti - se non fosse che tale assemblea, come ben si evince dalla locandina allegata alla presente, è stata organizzata e promossa dal gruppo denominato "Far west ribelle", cioè lo stesso gruppo che ha firmato il recente imbrattamento con vernice degli ...

Ale_De_Chirico : La sala comunale concessa agli 'imbrattatori' di Baggio - CgilRe : RT @CadelboscoSopra: Stasera alle 20.30 nella sala del consiglio comunale in municipio l'assemblea pubblica 'Processo Aemilia. Il processo,… - MonicaGibillini : Stasera alle 21, presso la sala consiliare di via Marietti, a #Bareggio si discute il nuovo regolamento della Commi… -