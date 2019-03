«La Brexit? Va fatta subito | ci penso io»

espresso.repubblica

(Di martedì 19 marzo 2019) Boris Johnson, ministro degli Esteri: «L’opzione di Corbyn è pazzia (o demenza) assoluta, non credo si debba tornare indietro. È vitale che nelle prossime settimane questo governo crei un'uscita tagliata su misura per il Regno Unito»

