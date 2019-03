Diciotti | domani il Senato vota su Salvini Conte in aula | Prosegue assunzione di

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)Mentre un nuovo caso migranti si apre, con il Viminale che nega lo sbarco a Lampedusa alle 49 persone soccorse dalla nave italiana Mare Jonio,l’delè chiamata are "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno MatteoMare Jonio, Di Maio: 'Non sarà nuovo caso'.: 'Non metteranno piede in Italia' Che ne sarà della Mare Jonio?Il caso è noto: è quello della navedella Guardia Costiera italiana bloccata in mare con oltre 170 migranti per cinque giorni davanti al porto di Catania, lo scorso agosto. La procura a carico diha ipotizzato il reato di sequestro di persona, il fascicolo è stato inviato al tribunale dei ministri e la Giunta per le immunità delsi è già espressa per il no al processo al titolare dell'Interno (è ...

