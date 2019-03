Borse, Tokyo apre in calo dello 0,17%

Partenza inper la Borsa diin attesa dell'esito della riunione del comitato monetario della Federal Reserve, oggi e domani. L'indice Nikkei cede lo 0,17% a 21.547,91 punti nelle prime battute.(Di martedì 19 marzo 2019)

