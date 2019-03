ATP Miami | 4 italiani in tabellone in attesa dei possibili qualificati

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) ATP, quattroai nastri di partenza del torneo sul cemento americano, ma il novero degli azzurri potrebbe aumentare ancora Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi tornano in campo nel pomeriggio per il turno decisivo delle qualificazioni del ‘Open‘ (cemento, montepremi di 8.359.45 dollari). Il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale si gioca un posto incon lo statunitense Mackenzie McDonald. Lorenzi, numero 107 del mondo, deve invece vedersela con il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime. Indella conclusione delle qualificazioni sono quattro gli azzurri al via nel main draw. Matteo Berrettini, 22enne romano numero 52 del ranking mondiale debutta contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 54 Atp, mentre Thomas Fabbiano, numero 90 del mondo, è stato sorteggiato al primo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka, numero 110 del ...

