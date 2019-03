Scala | Sala | restituiamo soldi a sauditi

Sala : cda Scala è sovrano e non si farà condizionare da politica : Milano, 11 mar., askanews, - "Il cda della Scala regna sovrano e non si farà condizionare dalla politica, per cui dico, lo deciderà il cda: da presidente, per rispetto del cda che si terrà esattamente ...

L'acceso botta e risposta tra Fontana e Sala sull'ingresso dei sauditi nel cda della Scala : La possibilità che l'Arabia Saudita entri nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala diventa l'ennesimo terreno di scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A Fontana che ha dichiarato al 'Corriere della Sera' in edicola ieri "che non ne sapeva nulla", il primo cittadino ha replicato la mattina dopo su Facebook: "Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che (è tutto ...

Lite Fontana-Sala : Sauditi in Cda Scala? : 18.30 E' scontro tra il sindaco di Milano,Sala e il governatore della Lombardia, Fontana sul possibile ingresso dell' Arabia Saudita nel Cda della Scala. "Non ne sapevo nulla", ha dichiarato Fontana al Corriere della Sera. "Strano -ha replicato Sala su Facebook-visto che il Cda della Scala dell'11 febbraio ha discusso la questione e la Regione ha un rappresentante nel Cda". "Fake news-controreplica Fontana-le relazioni con i Sauditi non ...

Arabi al vertice della Scala - è scontro Sala-Fontana. Il governatore : “Non sapevo nulla” - il sindaco : “Fa il furbo” : “Noto solo che più di uno non resiste alla tentazione di partecipare al gioco del io non c’ero e se c’ero dormivo. Oggi si iscrive a questo club il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha bruscamente replicato via Facebook al governatore dalla Lombardia che, in un’intervista al Corriere della Sera, si è dichiarato completamente estraneo alle trattative per un ...

I sauditi nel cda della Scala - Pereira : "Portati dalla Lega". Sala furioso : "Ora l'accordo rischia di saltare" : Il sovrintendente parla ai giornali ma iI sindaco aveva raccomandato silenzio sulla delicata questione del finanziamento da 15 milioni di euro. E' scontro

L'Arabia nel cda della Scala - la rabbia di Sala contro Pereira : "Ora l'accordo rischia di saltare" : Il primo cittadino aveva raccomandato silenzio sulla delicata questione del finanziamento da 15 milioni di euro. "Forse non sono stato chiaro, ma è assolutamente necessario che fino al consiglio del 18 nessuno rilasci dichiarazioni". Ma il sovrintendente parla ai giornali

