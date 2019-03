Quanta ipocrisia sui finanziamenti dell’Arabia Saudita alla Scala di Milano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dei 15 milioni con cui l'Arabiafinanzierà il Teatrogià 3 sono finiti nelle casse milanesi. In cambio nel 2020 a Riad andrà in scena La Traviata di Verdi diretta dal maestro Zubin Mehta. La politica si straccia le vesti, dimenticando di non aver mai investito nel patrimonio culturale italiano come avrebbero dovuto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...