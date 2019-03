affaritaliani

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’eranel Pd è definitivamente finita. E questo non perché sia anche sancito formalmente dai bolli e dall’esito congressuale ratificato ieri in Assemblea, con la nomina a segretario di Nicola Zingaretti, ma perché lo stesso giglio magico è imploso. Infatti, la persona più vicina a Matteoe cioè Maria Elenaha dichiarato di aver votato per Gentiloni Presidente e non era nella lista degli 86 astenuti di Roberto Giachetti che era espressione dell’ex premier. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Piroetta per passare con GentiloniPd, la Boschi ha rottamato Renzi - Tzara_1981 : @piccherroll AHAHAHAHAHAHH ma si è distrutto!! Però che professionalità, subito in piedi per concludere il suo comp… - sjcarjo1 : @insopportabile Non ti resta che fra tre gol con piroetta per festeggiare! -