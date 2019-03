Morte Imane Fadil | il medico nucleare | “Potrebbe essere il delitto perfetto”

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Seè stata uccisa, e se la strategia usata per farlo è stata l’avvelenamento con sostanze radioattive, questo presunto omicidio potrebbequalcosa di molto vicino al ‘perfetto'”. Lo spiega Angelo Del Sole, professore di Diagnostica per immagini all’università degli Studi di Milano e direttore della Struttura complessa di Medicinadell’ospedale San Paolo del capoluogo lombardo, sentito dall’AdnKronos Salute sul giallo della modella testimone chiave dei processi Ruby.Il problema, precisa infatti l’esperto, è che “non esiste un marker in grado di indicare con assoluta certezza che la causa di un decesso è stata la radiazione”. E’ quindi probabile che “l’autopsia riesca ad accertare la condizione patologica che ha portato alla, ma non a identificare con esattezza ...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - fattoquotidiano : IMANE FADIL Tempi e ritardi. Bisogna seguire queste categorie per comprendere le tappe della sua morte… - Adnkronos : Morte #Imane, 'potrebbe essere il delitto perfetto' -