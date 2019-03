Il presidente cinese Xi Jinping tra Roma e Palermo. Oltre mille uomini delle Forze dell'Ordine in campo : Livelli di sicurezza altissimi. Come ha chiesto l'entourage del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping che atterrerà a Romagiovedì insieme alla moglie. Due "green zone", bonifiche, tiratori scelti e itinerari decisi al momento. La Capitale si prepara così per la visita del secondo uomo più potente della Terra. In questa due giorni potrebbero essere impiegati circa mille uomini delle Forze ...

Che ci va a fare il presidente cinese a Palermo? La pazza visita : Roma. Il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma è uno dei più sicuri della capitale. Circondato dal parco di Villa Borghese, tra il rettilario dello zoo e le ambasciate di Austria e Arabia Saudita, gli accessi a via Gerolamo Frescobaldi sono facilmente controllabili dalle Forze dell’ordine. Sarà il

“L'Italia non può diventare strumento dell’egemonia cinese”. Parla il vicepresidente del Copasir : Roma. Nel 2001 Adolfo Urso, allora viceministro al Commercio estero, era al Wto quando si decise l’ingresso della Cina. “E in passato ho fatto moltissimo per spiegare l’importanza della Cina alle aziende italiane. Ma la Cina non è più il paese di vent’anni fa. Oggi i cinesi sono politicamente aggres

