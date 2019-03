Diretta Uomini e Donne | torna il lunedì con Gemma

LIVE Biathlon - Mass Start Mondiali 2019 in Diretta : Dorothea Wierer ORO! Tocca agli uomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 15 marzo - scatta la passione tra Andrea e Federica : Oggi, 15 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana. Protagonisti della puntata di oggi saranno i due protagonisti Giulia e Andrea, oltre che a due ospiti speciali dopo la scelta dell'ultima edizione: Ivan Gonzales e Sonia Pattarino....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : continua il confronto tra Teresa e Andrea : Uomini e Donne torna con il suo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico. Settimana scorsa, in studio, c'è stato il primo confronto (dopo la scelta) tra Teresa, Antonio e Andrea, anche se l'ex tronista, in un primo momento, ha preferito non incontrare la sua "scelta", cosa che poi è avvenuta dopo, visto che la ragazza ha fatto irruzione in studio. Il confronto proseguirà anche oggi, infatti, secondo le anticipazioni riportate sui ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco esce con altre 'dame' : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Che cosa accadrà nella puntata di oggi? Prima di scoprirlo facciamo un breve riassunto di quello che è successo ieri. Come molti di voi già sapranno, settimana scorsa Rocco aveva detto a Gemma di averle organizzato una serata romantica: cena in un castello, dove poi il finale sarebbe stato quello di passare la notte insieme. Sarebbe stata lei a decidere cosa fare, ma la dama ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e la disgrazia in Diretta : cade dalle scale poi... Tradita : finisce in lacrime : Il "no" di Gemma Galgani scuote Uomini e donne. Al Trono Over di Maria De Filippi va in onda "La decisione", con Rocco Fredella che invita la Dama di Torino in un castello fiabesco per chiederle di passare la notte nella sua suite. Quello che accade dopo è disgrazia pura: Gemma, vestita da principes

Diretta Uomini e Donne : arriva l'esterna di Gemma e Rocco nel castello : Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne e come di consuetudine andranno in scena i protagonisti del Trono Over, in particolar Gemma Galgani. Molto probabilmente, nell'appuntamento odierno, verrà trasmessa "La decisione", ovvero l'esterna speciale organizzata da Rocco, per la dama torinese, in un bellissimo castello dallo stile medievale; ma perché il cavaliere ha deciso di organizzare questa uscita? Scopriamolo insieme con un ...

Uomini e Donne : Diretta puntata dell'8 marzo - Claudia e Lorenzo entrano felici : Arriva un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, oggi, 8 marzo 2019, dedicato al Trono Classico. Dopo lo speciale della scelta di Lorenzo, torneranno in studio lui e la sua amata Claudia. La coppia sembra essere molto felice ed entreranno innamorati e grati al programma per averli fatti incontrare. ...Continua a leggere

Uomini e Donne : Diretta puntata del 7 marzo - il confronto tra Teresa e Andrea : Dopo aver parlato nei primi tre giorni di questa settimana del Trono Over, torna un nuovo appuntamento di Uomini e Donne dedicato finalmente al Trono Classico, Durante la puntata di oggi, 7 marzo 2019, però, non si proseguirà con i troni nel modo tradizionale, ma invitati saranno proprio l'ex tronista Teresa Langella e i suoi vecchi corteggiatori: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Uomini e Donne: le conseguenze della scelta di Teresa Langella ...

Diretta Uomini e Donne : oggi confronto Teresa e Andrea con acceso litigio : oggi giovedì 7 marzo Andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata di oggi sarà dedicata al confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano, alla bella napoletana dopo la scelta di quest'ultima. Il confronto di oggi ...

Diretta Uomini e Donne : arriva il confronto tra Teresa e la sua scelta : Primo appuntamento, per questa settimana. con il Trono Classico di Uomini e Donne. Sarà una puntata speciale, perché verrà dedicata all'ex tronista Teresa Langella e ai suoi corteggiatori Andrea Del Corso e Antonio Moriconi. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, facciamo un breve riassunto su ciò che è successo durante il momento della scelta. Teresa è stata la prima, tra i quattro tronisti, a effettuare la scelta con la nuova formula: ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 6 marzo - lite in studio tra Gemma e Rocco : Oggi, 6 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana dedicato al Trono Over. La puntata andrà come sempre in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonisti della puntata sono due coppie: stiamo parlando di quella composta da Gemma e Rocco e Stefano e Pamela....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : Stefano è stato avvistato con un'altra : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, vediamo che cosa è successo nella puntata di ieri. David e Ida sono usciti insieme, il cavaliere ha raggiunto la dama nella sua città (Brescia) per una cena. La cosa non è andata giù a Cristina, la donna ormai usciva con David da tre mesi e mezzo, ma qualcosa è andato storto; infatti, a quanto pare, David le avrebbe ...

Diretta Uomini e Donne : dopo Riccardo - Ida esce con David : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutte le novità, facciamo un breve recap su ciò che è successo ieri. Tra Gemma e Rocco le cose proseguono per il meglio e per la dama, il cavaliere, ha preparato una bellissima sorpresa: visto che lei gli chiede sempre del romanticismo, Rocco ha deciso di organizzare una giornata in un bellissimo castello, dove i due vivranno una romantica esperienza con atmosfera ...