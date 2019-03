L’ombra delle scommesse | il Cgc | “sia fatta chiarezza”

Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Giza in streaming il 15 marzo : il rock torna alL’ombra delle Piramidi : Il Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Giza sarà trasmesso in streaming. I fan del gruppo che non possono raggiungere le Piramidi per il live del 15 marzo sono quindi tutti accontentati, dal momento che il live sarà trasmesso a partire dalle ore 20 su YouTube e suoi canali social dedicati al gruppo. Non è questo il primo Concerto che si tiene sulla piana di Giza, all'ombra di quelle Piramidi che ricordano una delle prime e più influenti ...