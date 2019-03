In campo Milan Inter 0-2 LIVE

Milan-Inter 0-1 - finisce il primo tempo : i rossoneri non scendono in campo : Comincia male il derby della Madonnina per il Milan, che al termine del primo tempo è sotto di un gol contro un’Inter ben messa in campo e sicuramente meritevole del vantaggio. Di fatto, i rossoneri sono rimasti con la testa negli spogliatoi, non riuscendo mai a costruire una trama offensiva pericolosa e a velocizzare il gioco. Gattuso dovrà farsi sentire durante l’intervallo, se vorrà sperare nella rimonta. La rete degli ...

Piatek torna a dettare legge e regala i tre punti al Milan : battuto il Chievo per 2 a 1 - Biglia migliore in campo : Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che batte il Chievo col risultato di 2 a 1 e si conferma come terza forza del campionato. Dopo un avvio non proprio convincente, i rossoneri trovano l’iniziale vantaggio con Lucas Biglia, che al 31′ realizza un bellissimo gol su punizione. Il centrocampista argentino, al rientro da titolare dopo il lungo infortunio che lo ha afflitto, sarà poi il migliore in campo. Per la ...

Milan - restano vive due piste per il centrocampo : Secondo il Corriere dello sport , i milioni della Champions League servono al Milan per riscattare Bakayoko e per arrivare a Sensi, Duncan e a un esterno di valore.

Milan-Inter - il sindaco Sala : “voglio Icardi in campo” : Si avvicina sempre di più il derby tra Milan e Inter, partita ovviamente sentitissima tra i tifosi ma molto importante anche per la classifica con le due squadre in corsa per la Champions League, il sindaco della città, Giuseppe Sala, tifoso interista, vorrebbe vedere in campo anche Mauro Icardi. “Lo voglio in campo. Non sono molto ottimista, sono anche un po’ depresso. Ieri sera ho visto giocare l’Atalanta e ho detto ...

Milan-Palermo Primavera : Caldara in campo per 45' : Mattia Caldara è rimasto in campo per 45′ durante il match del campionato Primavera tra Milan e Palermo. Il difensore rossonero ha da poco recuperato dal brutto infortunio dello scorso mese di ottobre, quando subì la lesione del tendine d’Achille che lo ha costretto a restare lontano dai campi da gioco per quattro mesi. L’ex Atalanta ha giocato il primo tempo, conclusosi sul risultato di 2 a 0 in favore del Milan (gol di ...

Milan-Palermo Primavera : orario e diretta tv - in campo anche Caldara : Il Milan Primavera allenato da Federico Giunti si appresta a scendere in campo contro il Palermo. Il calcio d’inizio del match è previsto per domani, sabato 2 marzo, alle ore 11, presso il Centro Sportivo Vismara di Milano. Dopo il buon pareggio in casa del Torino e la vittoria contro il Genoa, i giovani rossoneri sembrano in grado di uscire dalla zona retrocessione. La sfida contro i rosanero potrebbe rivelarsi molto importante proprio ...

Milan - Caldara è guarito : allenamento in gruppo - sarà in campo con la Primavera : Un periodo parecchio complicato quello attraversato dal difensore del Milan, che ai microfoni di Sky Sport aveva raccontato le emozioni vissute negli ultimi mesi. "Finalmente manca poco al mio ...

Lazio-Milan e il sovranismo a bordocampo : Ieri ho guardato Lazio-Milan e, sarà che era Coppa Italia, sarà che a tratti mi annoiavo, per la prima volta ho notato il sottile sovranismo dei cartelloni a bordocampo. A beneficio di milioni di telespettatori, un’azienda ferroviaria vantava di essere la firma italiana dell’alta velocità, una ditta

Coppa Italia : Lazio-Milan - così in campo LIVE : L'eliminazione in Europa League con il Siviglia ancora "brucia", ma la Lazio non ha tempo di fermarsi a rimuginare che subito si ritrova immersa nella settimana che potrebbe essere decisiva per i ...

Lazio-Milan - in campo l'ultima Coppa : Lazio-Milan è soprattutto Inzaghi contro Gattuso. Giovani, emergenti e con tanta voglia di vincere. Un attaccante e un centrocampista. Il primo ha vinto lo scudetto in biancoceleste con una Lazio tra ...

Semifinali Coppa Italia – Resiste il fattore campo? Le quote di William Hill per Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Semifinali di Coppa Italia: al via le gare di andata scandite dalle quote di William Hill: favorite le squadre di casa, con il successo di Lazio e Fiorentina bancato rispettivamente a 2.55 e 2.50; da non sottovalutare, però, Milan (2.75) e Atalanta (2.70) Al via le partite di andata delle Semifinali di Coppa Italia, che martedì e mercoledì decideranno quali formazioni passeranno in vantaggio nella corsa alla vittoria del torneo. Per ...

La Lega Pro alla mostra “Arpad Weisz – Se il razzismo entra in campo” al Memoriale della Shoah a Milano : La Lega Pro partecipa col Presidente Francesco Ghirelli alla mostra “Arpad Weisz -Se il razzismo entra in campo”, che si apre lunedì 25 febbraio al Memoriale della Shoah a Milano. “Ci teniamo ad essere presenti- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e a ricordare Arpad Weisz, allenatore ebreo-ungherese, che ha contribuito a diffondere i valori del nostro calcio, un patrimonio inestimabile e da preservare. La figura di ...

Milan - Caldara è pronto a tornare in campo : “manca poco” : Mattia Caldara è pronto al rientro, il difensore centrale del Milan vede la luce in fondo al tunnel dopo i problemi fisici Mattia Caldara potrebbe presto tornare in campo, per la gioia di Gattuso e di tutto il Milan. Il calciatore è infatti arrivato in estate con enormi aspettative per prendere il posto di Bonucci, ancora però non si è visto in campo. Adesso il calciatore ha parlato all’Ansa, rivelando d’essere vicino al ...

Milano. Quarantenne muore sul lavoro a campodazzo : Drammatico infortunio sul lavoro sulle piste da sci di Prato Isarco/Steg, dove un addetto alla sicurezza ha perso la vita. L’uomo,