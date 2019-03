Gli sviluppatori di The Getaway assumono per un' esclusiva PlayStation tripla A

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) London Studio di Sony, noti per titoli come The, EyeToy e Singstar, stanno assumendo per una nuova produzioneA inperCome riporta Gearnuke, l'indiscrezione sui lavori in corso per un nuovo titolo deriva da un annuncio di lavoro nel quale si ricerca un game designer destinato a "unirsi ad un team entusiasmante che lavora su esperienze interattive e innovative progettate per il pubblico mainstream".Stando all'offerta di lavoro, il titolo in cantiere dovrebbe essere realizzato in Unreal Engine 4, in quanto è richiesta esperienza proprio con questo motore grafico.Leggi altro...

