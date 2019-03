George Clooney | amore a Edimburgo | ma per una giusta causa | con la moglie Amal

George e Amal Clooney sempre più britannici (e amici dei reali) : George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala George e Amal Clooney al People's Postcode Lottery Charity Gala ...

Amal e George Clooney ospiti del principe Carlo a Buckingham Palace : Invitati d'eccezione a Buckingham Palace per la cena benefica della Prince's Trust International. Tra i sostenitori e gli ambasciatori c'erano anche due note personalità del mondo dello spettacolo: George Clooney e sua moglie Amal. L'avvocato per i diritti umani ha indossato per la serata un abito Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland della primavera 2007, acquistato da ...

George e Amal Clooney - appuntamento a Buckingham Palace : George Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceNon solo Kate Middelton. A casa Windsor è tempo di impegni per tutti, compreso il principe Carlo, protagonista di un gala a Buckingham Palace per festeggiare la sua Prince’s Trust, charity ...

Meghan Markle - baby shower senza Kate e mamma Doria. George Clooney padrino del royal baby? : Meghan Markle ha scelto New York per organizzare il suo baby shower, una festa per la futura nascita del bambino molto diffusa negli Stati Uniti con i genitori che ricevono i regali. Molti i vip presenti: da Amal Clooney a Serena Williams, dalla stilista Misha Nonoo alla stylist Jessica Mulroney fino all’attrice Abigail Spencer. Più che sulle presenze in molti si sono soffermati sue due assenze giudicate sorprendenti: quella di Kate ...

Il ritorno di George Clooney in Tv con «Catch-22» : «Non è facile trovare una buona sceneggiatura. Onestamente mi capitano tra le mani tonnellate di spazzatura. Leggi e pensi: “Davvero qualcuno farà un film con questa roba?” E regolarmente succede che qualcuno lo fa. Lavorare a una serie come Catch-22 vuol dire impegnare un anno e mezzo della tua vita. Che diventano due anni se hai figli. Non lo fai a meno che non si tratti di un progetto per cui ne valga davvero la pena». In Catch-22 George ...

George Clooney : "Ecco Catch-22 - satira contro burocrazia e stupidità che possono uccidere" : Nessuno voleva fare questa serie - ammette George Clooney - ma tutti, appena hanno letto la sceneggiatura, hanno subito detto sì». Lui stesso, ci racconta Richard Brown, il produttore che lo coinvolse,...

George Clooney accusa : Meghan Markle trattata come Lady Diana - 'La storia si ripete' : George Clooney paragona Meghan Markle a Lady Diana sulla base del trattamento loro riservato dai media. Con un triste presentimento: "Si sa come va a finire'. George Clooney: Lady D come Meghan Non ha dubbi l'attore americano George Clooney, bellissimo di Holliwood e invitato d'onore al royal wedding di maggio scorso tra la bella attrice Meghan Markle e il principe Harry. Il trattamento che la stampa e i media in genere avrebbero riservato a ...

“Meghan Markle è diffamata e perseguitata come Lady Diana” : George Clooney preoccupato per la sorte dell’amica attrice : Meghan Markle è “diffamata e perseguitata” dai tabloid, proprio come lo fu la principessa Diana. Ad affermarlo è l’attore statunitense George Clooney, amico della duchessa di Sussex e del marito, principe Harry. Mentre l’ex attrice è incinta e sotto i riflettori per ogni gesto, Clooney ha messo in guardia in un’intervista al magazine Who: “La inseguono dappertutto“, è “una donna incinta di sette ...

George Clooney prende le difese di Meghan Markle : Alla rivista “Who” l’attore George Clooney ha detto che “Meghan Markle come Diana”, Clooney difende a spada tratta la duchessa di Sussex che, secondo lui, sarebbe bullizzata dai media britannici, proprio come successe in passato a Lady D. “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata e diffamata. La storia si ripete. E purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire”. Lo sfogo della star di Hollywood ...

George Clooney difende Meghan Markle : George Clooney alla rivista “Who” ha detto che “Meghan Markle come Diana”, George Clooney difende a spada tratta la duchessa di Sussex che, secondo lui, sarebbe bullizzata dai media britannici, proprio come successe in passato a Lady D. “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata e diffamata. La storia si ripete. E purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire”. Lo sfogo della star di Hollywood arriva dopo ...

George Clooney scende in campo per Meghan : "Molestata come Diana. Poi sappiamo come va a finire" : Meghan Markle è finita nel mirino degli inglesi, e un po' di tutto il mondo, da quando ha sposato il principe Harry e ha annunciato di aspettare un bebè. Le ultime indiscrezioni sono addirittura ...

George Clooney difende Meghan Markle / 'Perseguitata e diffamata come Lady Diana. È ingiusto!' : George Clooney difende Meghan Markle dai continui attacchi e dalle indiscrezioni. 'Perseguitata e diffamata come Lady Diana. È ingiusto!'

George Clooney difende Meghan Markle : “Perseguitata come Diana - la storia si ripete” : “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata e offesa nello stesso modo in cui veniva trattata Diana, la storia si ripete”. George Clooney scende in campo in sostegno di Meghan Markle, per difendere la moglie del principe Harry dagli attacchi che le vengono sferrati dalla stampa. L’attore è infatti amico intimo della famiglia reale e non approva il modo in cui l’ex attrice americana viene trattata: “La ...

George Clooney difende Meghan Markle «perseguitata come Diana»» : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...