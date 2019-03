Dibattito sull' Autonomia | Capitale dimenticata

Un seme di canapa a tutti i deputati e uno spinello gigante in piazza. Radicali chiedono Dibattito sulle droghe leggere : Ai piedi dell'obelisco di piazza Montecitorio una trentina di manifestanti alzano al cielo un gigantesco spinello. "Riaccendiamo il dibattito sulla cannabis", si legge sulla 'cartina' che lo avvolge. Poi mostrano delle piccole buste verdi contenenti un seme di canapa ciascuna: "Ne abbiamo inviata una a tutti i parlamentari, come promemoria". È l'ennesima provocazione dei Radicali Italiani, riunitisi davanti alla Camera per tornare a ...

Il contributo dell'AIxIA al Dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...

Il governo francese trasmetterà oggi un Dibattito politico sulla piattaforma di streaming per videogiocatori Twitch : Uno dei dibattiti settimanali voluti dal presidente francese Emmanuel Macron verrà trasmesso oggi in diretta streaming su Twitch, una popolare piattaforma di streaming usata soprattutto per trasmettere dirette di persone che giocano ai videogiochi, e popolare principalmente tra i giovani

5 stelle da Rousseau a Machiavelli. Il Movimento lacerato dal Dibattito sull'immunità a Salvini : Da Rousseau a Machiavelli. Dal giustizialismo fiero e ribelle delle origini al "valutiamo le carte" del più paludato dei politici di lungo corso. Il Movimento 5 stelle vive il più catartico fra i suoi momenti avviluppato nelle convulsioni del caso Salvini. Votare no all'autorizzazione a procedere e segnare definitivamente una cesura con l'età dell'innocenza o votare sì e mantenere un certo grado di purezza al prezzo ...

Enzo Moavero Milanesi commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia : "Parte del Dibattito sulle Europee" : "Siamo abituati a un dibattito anche duro all'interno degli Stati, lo siamo meno su scala europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in merito allo scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.Secondo Moavero, sarebbero "parte del dibattito che ci accompagnerà verso le elezioni europee: dobbiamo abituarci a questi toni".