Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” | i robot-sub scendono sui fondali e girano

meteoweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) “Poter bandire la plastica dal mare, fare educazione ambientale, avviare una serie di attività anche con la pesca artigianale. Tutto questo per migliorare la qualità della vita di chi vive in un’. Il fatto che un’presenti dei vincoli e delle regole non deve diventare un limite per chi ci vive ma anzi deve diventare un’occasione ed un’opportunità di miglioramento generale della qualità della vita”: lo ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Regno di Nettuno che comprende Ischia, Procida e Vivara (solo mare), a margine della conferenza “FONDAmentali” svoltasi presso il Centro Congressi di Lacco Ameno con la partecipazione di esperti da tutta Italia ed alla vigilia dell’importante Giornata Mondiale dell’Acqua in programma il 22 Marzo.La medusa finita nel bicchiere – foto Guido Villani Estendere la Mappa Bionomica ...

tgischia : 'Se non abbiamo avuto fortuna é perché il nostro tempo lo abbiamo dedicato al lavoro e non a lustrare le scarpe...'… - ildisparilive : Buongiorno e buona domenica. Ecco i titoli oggi in edicola: 'Don Pasquale. 'San Vito la merito io, ma... “Se non ab… - marina_valerio : #ViaDellaSeta #Cina #Deandreis (SRM)“Oggi il porto di Trieste è già un porto europeo’ ‘Ci troviamo nell’area di PIL… -