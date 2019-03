Tifoso Cagliari muore allo stadio | Devi morire da curva viola

Calcio - Tifoso del Cagliari colto da infarto. Cori degli ultrà della Fiorentina : "Devi morire" : Numerosi gli attestati di solidarietà dei tifosi della Fiorentina per il 45enne Cagliari tano colto da malore e morto ieri sera in Curva Sud della Sardegna Arena nell'ultimi minuti di Cagliari -...

Tragedia alla Sardegna Arena : Tifoso del Cagliari muore d'infarto : Il Cagliari di Rolando Maran ha vinto meritatamente contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ma mentre i sardi dominavano in campo contro i viola, sugli spalti della Sardegna Arena si stava consumando una Tragedia . Daniele Atzori, infatti, di 45 anni è morto d'infarto nei minuti finali del match disputato ieri sera. L'uomo si trovava in Curva Sud insieme alla madre e alla sorella, ad un certo punto ha avuto un malore accusando un arresto cardiaco ...

