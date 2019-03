Grande debutto italiano per la performance D A K I N I di AjaRiot

Ascolti TV 15 marzo 2019 - Ciao Darwin parte alla Grande : debutto col botto : Ascolti TV venerdì 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: Sanremo Young resiste La prima puntata di Ciao Darwin è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Canale 5. Ieri sera, venerdì 15 marzo 2019, il programma di Paolo Bonolis ha tenuto attaccati allo schermo ben 4 milioni e 150 mila telespettatori, raggiungendo […] L'articolo Ascolti TV 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: debutto col botto proviene da Gossip ...

I BTS in occasione dell’uscita di “Map of the Soul : Persona” faranno un Grande debutto televisivo : Wow The post I BTS in occasione dell’uscita di “Map of the Soul: Persona” faranno un grande debutto televisivo appeared first on News Mtv Italia.

Spunta una nuova canzone di Ariana Grande dopo il debutto da record di Thank U - Next : terzo album in un anno? : Nonostante due album rilasciati in meno di 6 mesi, non c'è pausa per la diva di Thank U, Next: una nuova canzone di Ariana Grande è stata registrata nel database tedesco GEMA, associato al suo nome come interprete e composto dalla stessa cantante insieme ad alcuni degli autori comparsi nel suo ultimo album. Il brano dal titolo Juice appare nel repertorio di Ariana Grande accanto ai nomi dei compositori che l'hanno aiutata a realizzare i brani ...

Milan-Napoli - le voci. Piatek "Grande debutto"; Ancelotti : "Una batosta" : Il Milan è in semifinale di Coppa Italia : due partite contro il Napoli in pochi giorni e nessun gol subito, a fare la differenza rispetto alla partita di Serie A però è stato il debutto da titolare ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un Grande debutto in copertina : È ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Ligabue, del quale si conosce già il titolo. Il rocker di Correggio ha così deciso di arricchire questo giovedì di grandi annunci con il giorno esatto del suo ritorno discografico con Start, del quale ha già rilasciato Luci D'America. Il nuovo album sarà spedito sul mercato a cominciare dall'8 marzo, per cui è certo il suo ritorno dopo Made in Italy che ha rilasciato come primo concept album ...